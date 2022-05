Euro U17: la Belgique concède un nul tardif

Deux points de perdu dans les dernières minutes.

Contre une très bonne équipe de Serbie, qui a posé pas mal de problème à nos Diablotins en première période, les U17 ont su prendre l'avantage grâce à un but de Muzambo, qui ouvre le score à la 17ème minute.

Après la pause, les Serbe ont du mal mais poussent dans les dernières minutes et vont obtenir un penalty suite à une faute de Vermeeren. Milosevic e se fait pas prier et trompe Epolo (87', 1-1). Un résultat un peu décevant avant d'affronter l'Espagne et la Turquie.