Haaland offre des montres pour fêter son départ

Deux ans et demi après son arrivée en provenance du RB Salzbourg, Erling Håland (21 ans, 30 matchs et 29 buts toutes compétitions cette saison) quittera le Borussia Dortmund cet été pour rejoindre Manchester City. Et l'attaquant norvégien a tenu à faire un beau cadeau d'adieu à ses coéquipiers et aux membres du staff du BVB.

Selon le quotidien allemand Bild, le Scandinave leur a offert à chacun une montre de luxe d'une valeur comprise entre 7 000 et 15 000 euros ! Au total, le futur Citizen aurait déboursé environ 500 000 € pour ses adieux. Classe.