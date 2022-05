Michel Louwagie : "Je vais rester à Gand, mais peut-être avec un autre rôle"

Le KAA Gent a organisé une conférence de presse ce vendredi matin au cours de laquelle la prolongation de contrat de Hein Vanhaezebrouck a été officialisée. L'entraîneur des Buffalos restera à la barre deux saisons supplémentaires.

En marge de la prolongation de contrat de Hein Vanhaezebrouck, le PDG Michel Louwagie a également pris la parole. Le directeur du KAA Gent a aussi parlé de son propre avenir, sur lequel il y avait beaucoup d'incertitudes.

"Nous sommes très satisfaits de cette prolongation de contrat. Hein a de nouveau donné une analyse très claire de nos forces et faiblesses. Pour moi, c'est le troisième meilleur résultat depuis que je suis ici. Seules les saisons avec le titre et l'hiver en Ligue des Champions sont toujours au-dessus de celle-ci. Je pense aussi que notre merveilleuse série a été quelque peu sous-exposée dans les médias. Il n'y avait donc aucune raison de ne pas continuer ensemble, car il y a encore des possibilités d'amélioration lors de cette collaboration."

"Je voudrais par ailleurs souligner aujourd'hui que je resterai aussi à La Gantoise pour les deux prochaines années. Nous souhaitons continuer à progresser en tant que club, et je ne vais pas quitter le navire maintenant. Cela ne veut pas dire que je vais continuer de la même manière qu'il y a dix ans. Il y a des jeunes qui ont repris un certain nombre de choses. On me verra certainement au club, mais peut-être pas dans le même rôle. Je resterai à bord, mais je fonctionnerai autrement.