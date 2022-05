Seraing : prolongation pour Elias Spago

Le défenseur central de 20 a décidé de poursuivre l'aventure chez les Métallos.

Arrivé de Saint-Trond en 2020 puis versé dans le noyau A l'été dernier, le jeune défenseur belge Elias Spago (20 ans) a décidé de prolonger à Seraing. Son nouveau contrat porte sur deux saisons, avec une supplémentaire en option. Spago a disputé 8 matchs cette saison en équipe A, dont 6 en Pro League et 2 en Coupe (4 titularisations au total).

Pour Spago, cette nouvelle signature représente beaucoup. "(C'est) une récompense, mais surtout une belle marque de confiance de la part du club et de ses dirigeants. Je sais que je dois encore progresser, et notamment développer mon physique. L’objectif de la saison prochaine, c’est d’obtenir davantage de temps de jeu et de parvenir à me faire une place de titulaire."

Seraing s'est maintenu à l'issue des barrages cette saison. Questionné quant au prochain exercice qui l'attend avec les Métallos en Pro League, Spago s'est montré impatient. "On aura l’avantage de connaître la série. On a vu que cela s’est souvent joué sur des détails. Ce sera une nouvelle expérience enrichissante pour moi, très certainement", a-t-il déclaré sur le site du club.