Kevin De Bruyne élu meilleur joueur de la saison en Premier League !

Après Phil Foden meilleur jeune de la saison, Manchester City continue de démontrer sa domination sur la saison 2021/2022 de Premier League.

Kevin De Bruyne a été désigné meilleur joueur de la saison en Premier League. Il remporte ce trophée pour la deuxième fois, après 2020. Il rejoint ainsi Thierry Henry (2004 et 2006), Cristiano Ronaldo (2007 et 2008) et Nemanja Vidic (2009 et 2011) parmi les doubles lauréats. L'an passé, son équipier portugais Ruben Dias avait été primé. Deux autres Belges l'ont remporté, Vincent Kompany en 2012 et Eden Hazard en 2015.

Auteur de 15 buts et 7 passes décisives, le Diable Rouge (85 sélections, 22 réalisations) confirme son excellent parcours en championnat, où il est meilleur buteur de son club et deuxième meilleur passeur derrière Gabriel Jesus et à égalité avec Joao Cancelo.

KDB a été préféré à Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Joao Cancelo (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham) et James Ward-Prowse (Southampton).