Plusieurs grands absents dans la liste de la République Démocratique du Congo

La FECOFA (Fédération Congolaise de Football Association) a dévoilé ce vendredi la liste du sélectionneur des Léopards pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire.

Hector Cuper a fait plusieurs choix forts après l'élimination en barrages de la Coupe du monde 2022 face au Maroc. Parmi les grands absents, on retrouve Cédric Bakambu, en brouille avec la sélection, Gaël Kakuta, Dieumerci Mbokani et Christian Luyindama. Théo Bongonda n'est pas repris car il s'est blessé dimanche dernier, comme le précise la FECOFA. Quant à Chancel Mbemba, il est laissé au repos pour les négociations de son transfert dans son nouveau club

Samuel Bastien et Jackson Muleka font partie de la liste des Léopards, tout comme Edo Kayembe (ex-Anderlecht et Eupen) et Jonathan Bolingi (ex-Standard et Antwerp).

La sélection de la RDC

Gardiens

MPASI NZAU LIONEL (RODEZ – FRANCE)

SIADI NGUSIA BAGGIO (TP MAZEMBE – RD CONGO)

KIASSUMBUA JOEL (SUISSE)

Défenseurs

IDUMBA FASIKA NATHAN (CAPE TOWN CITY – AFRIQUE DU SUD)

TISSERAND MARCEL (FENERBAHCE- TURQUIE)

MONDEKO ZATU KEVIN (TP MAZEMBE – RD CONGO)

ZOLA KIAKU ARSENE (CHABAB MOHAMMEDIA – MAROC)

DJUMA SHABANI (YOUNG AFRICANS – TANZANIE)

MUKOKO AMALE (DIFAA EL JADIDA – MAROC)

NGONDA MUZINGA (RIGA FC – LETTONIE)

VITAL NSIMBA (CLERMONT FOOT – FRANCE)

Milieux de terrain

BASTIEN SAMUEL (STANDARD DE LIEGE – BELGIQUE)

KAYEMBE EDO (WATFORD – ANGLETERRE)

NGOMA FABRICE (RAJA CASABLANCA – MAROC)

ZEMANGA SOZE (TP MAZEMBE – RD CONGO)

MOUTOUSSAMY SAMUEL (FC NANTES – FRANCE)

Attaquants

AKOLO CHADRAC (SC AMIENS – FRANCE)

MALANGO NGITA BEN (SHARJAH FC – EMIRATS ARABES UNIS)

WISSA YOANE (BRENTFORD – ANGLETERRE)

MULEKA JACKSON (KASIMPASA – TURQUIE)

KINZUMBI PHILIPPE (TP MAZEMBE – RD CONGO)

KEBANO NEESKENS (FULHAM – ANGLETERRE)

MESCHAK ELIA (YOUNG BOYS – SUISSE)

OKITA JONATHAN (NEC NIJMEGEN – PAYS-BAS)

BOLINGI JONATHAN (BURRIAM CLUB – THAILANDE)

Réservistes

LOMBOTO HERVE (DCMP – RD CONGO)

ISSAMA MPEKO (TP MAZEMBE – RD CONGO)

LUZOLO NSITA (TP MAZEMBE – RD CONGO)

INONGA BAKA (SC SIMBA – TANZANIE)

LIKONZA GLODY (TP MAZEMBE – RD CONGO)

NGANDU KAYAMBA JOEL (SAMSUNSPOR – TURQUIE)