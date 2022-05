🎥 Le but sensationnel de Mario Balotelli, auteur d'un quintuplé

Exilé en Turquie, à l'Adana Demirspor, Mario Balotelli se fait plaisir. Déjà auteur d'une saison prolifique à 13 buts en championnat, Super Mario s'est déchaîné ce dimanche et a planté un quintuplé dans la plantureuse victoire des siens sur Goztepe (7-0).

L'un de ses buts du jour est un pur chef d'oeuvre. L'Italien a rendu fou le défenseur adverse en enchaînant les passements de jambes puis en trompant le gardien d'une "rabona" pleine d'insolence. Du Mario comme on l'aime.

🇼đŸ‡č😠Mario Balotelli scored five in Adana Demirspor's final game of the season.



He was taking the p*ss a bit with this one...pic.twitter.com/6ZmIFuEKFV