Pas de Vormer, mais bien Nusa au Club, première pour Sadiki à droite au RSCA

Le Club de Bruges est déjà champion, c'est un fait. Du coup, on pouvait s'attendre à une équipe un peu remaniée pour le dernier match contre Anderlecht. Elle l'est un peu, dans la mesure où Mata est absent, alors que Nusa est titulaire en pointe pour la première fois. Pour Ruud Vormer, qui pourrait faire ses adieux... pas de titularisation puisqu'il est sur le banc.

You've been waiting for this, right? 😍

Come on Brugessss! 🔵⚫ #CluAnd pic.twitter.com/aGy3HxiBnA