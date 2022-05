Frédéric Antonetti évasif sur son avenir à Metz : "Laisser passer quelques jours et digérer cette saison très compliquée"

Barragiste au coup d'envoi de la dernière journée de Ligue 1, le club lorrain a finalement été relégué à l'issue de son naufrage ce samedi face au Paris Saint-Germain (0-5), couplé au point pris par Saint-Etienne à Nantes (1-1).

Frédéric Antonetti est resté évasif sur son avenir du côté de Metz. Après trois saisons en Ligue 1, le club lorrain retrouve donc l’étage du dessous. "Il y a des discussions à avoir. J’ai deux ans de contrat et il faut qu’on discute, bien sûr. Mais à chaud, c’est très difficile à commenter. Ce n’est pas ce soir qu’on doit faire des commentaires", a lâché le Corse en conférence de presse.

"Il faut laisser passer quelques jours, digérer cette saison très compliquée. Il faut se dire les choses franchement, analyser les raisons de cet échec… après on repartira, tout simplement ! J’ai découvert récemment qu’il y avait un potentiel public extraordinaire. J’ai été agréablement surpris. Encore ce samedi soir ! Maintenant, la question est la suivante : qu’est-ce qu’on fait pour avancer ? Le président a fait beaucoup d’efforts sur les infrastructures, désormais, il faut que tout suive. On va, je le répète, bien analyser les choses et le président prendra ses décisions."