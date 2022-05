Les U17 éliminés de l'Euro malgré leur victoire contre la Turquie !

Grosse déception pour la Belgique U17. Les jeunes joueurs de David Penneman ont "fait le job", mais ne passent pas les poules.

Après avoir concédé le nul en fin de match contre la Serbie sur penalty, puis perdu sans contestation possible face à l'Espagne, les Diables U17 n'avaient pas le choix : il fallait battre la Turquie lors du dernier match, puis espérer que dans l'autre rencontre, la Serbie perdre face à l'Espagne.

Côté belge, le travail aura été fait et très bien fait. Trois jeunes brugeois, Stanis Idumbo, Jorne Spileers et Chemsdine Talbi, auront alimenté le marquoir pour offrir une belle victoire (3-1) aux hommes de David Penneman face à la Turquie. De l'autre côté, l'Espagne menait au score et la Serbie était même réduite à 10...mais c'est encore un penalty qui s'en mêlera. Sur un très léger contact, l'arbitre désigne le point de penalty en faveur de la Serbie, qui ne se fait pas prier. L'Espagne et la Serbie sortent des poules, la Belgique reste à quai...