Arne Slot et ses hommes sont prêts : "On ne sait jamais à quoi s'attendre avec Mourinho"

Opposé à l'AS Roma, Feyenoord retrouve une finale européene après sa dernière jouée en 2002.

Comme José Mourinho, Arne Slot s'est également lors de la traditionnelle conférence de presse, avant la finale de demain soir.

L'entraîneur de Feyenoord se méfie particulièrement du Portugais : "Je serais surpris que l'AS Roma construise à partir de l'arrière et nous nous attendons donc à beaucoup de longues balles. José Mourinho change parfois son plan juste avant le match. On ne sait donc jamais à quoi s'attendre. Il pose toujours sa signature sur toutes ses équipes et il a connu un succès incroyable. Il est très intelligent mais nous sommes bien préparés.''

Le coach de Cyriel Dessers espère rejoindre le club des entraîneurs qui ont remporté un titre européen avec Feyenoord : "Il est clair que ma carrière de joueur était loin de ce niveau, mais j'ai tout de même remporté deux championnats. C'est super d'être arrivé à cette finale, mais ce serait surtout mieux de la gagner. Je ne suis pas entraîneur depuis si longtemps, mais il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre. Contre l'AS Roma, nous devons mettre beaucoup d'énergie à gagner nos duels et garder le ballon au sol. Ce sera un défi."