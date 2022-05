Eden Hazard veut rester au Real Madrid : "Montrer à tout le monde de quoi je suis capable"

Malgré des temps très sombres passés au Real Madrid, le Diable Rouge persiste dans sa volonté de réussir à la Casa Blanca.

Une éclaircie, enfin, pour Eden Hazard ? Après des passages répétés sur le banc et à l'infirmerie du Real, le Belge de 31 ans est de retour sur les terrains en cette fin de saison et pourrait même recevoir un peu de temps de jeu en finale de Ligue des Champions. "Est-ce que je me sens libéré après l'opération ? L'opération s'est bien passée. Tout va bien pour le moment. Je suis prêt juste à temps pour jouer un rôle dans la finale de la Ligue des champions", a déclaré Hazard au micro d'Het Laatste Nieuws. "Je ne voulais pas aller trop vite comme la dernière fois. Le coach a compris ma situation, tout comme le staff médical. Nous avons bien travaillé. Maintenant, je me sens vraiment bien."

Il n'en reste pas moins que sa situation est extrêmement préoccupante, lui qui ne s'est jamais approché de son niveau qui était le sien à Chelsea depuis son arrivée il y a 3 ans à la Casa Blanca (6 buts et 10 assists en 66 matchs, seulement). Si nombreux sont ceux qui veulent voir le Brainois quitter le Real, Eden est lui d'un tout autre avis et se montre plus compétiteur que jamais. Il veut réussir dans le club de ses rêves. Et cela, il l'a encore répété : "Le coach sait que j'ai encore un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons au Real ne se sont pas bien passées, donc je veux montrer à tout le monde de quoi je suis capable. A commencer par ce samedi. Ça a toujours été un rêve de jouer pour le Real. C'est toujours le cas."

Une bonne décision ? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira...