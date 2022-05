Les contacts entre Mazzù et Anderlecht ne dateraient pas d'hier

La chance est grande que le successeur de Vincent Kompany soit annoncé sous peu. Cela pourrait être Felice Mazzù, qui risque de mettre l'Union devant le fait accompli.

Les détails ne nous sont pas exactement connus, mais une chose est certaine : les contacts entre Felice Mazzù et le RSC Anderlecht précèdent l'annonce, ce jeudi, du départ de Vincent Kompany. Ce départ, arrivé comme un choc aux yeux des supporters anderlechtois, était en réalité préparé en coulisses depuis plusieurs semaines. Rappelons-le : il était même...déjà presque acté il y a des mois de cela, en cas de défaite d'Anderlecht à Charleroi. Autant dire que la direction du RSCA ne faisait plus dans le romantisme et préparait la suite.

Aujourd'hui, alors que le départ de Kompany est acté, Felice Mazzù est cité comme le successeur potentiel, le candidat n°1. Ce serait même...fait en grande partie, seuls quelques détails restant à conclure - qui peuvent naturellement toujours tout faire capoter, on le sait. Quant à la direction, que son discours public ne nous y trompe pas. Si Wouter Vandenhaute s'est dit "regretter" le départ de Kompany, c'est bien du côté du RSCA que le divorce aurait été initié. Les discours un peu fatalistes du coach après les quatre défaites consécutives contre l'Union, critique voilée des moyens du club, ne trouvaient pas de grand soutien dans les coulisses du club.

L'Union Saint-Gilloise, de son côté, se retrouve certainement dindon de la farce. Le dauphin du FC Bruges espérait bien trouver un accord après une telle saison, pour vivre au mieux le début de l'été, les préliminaires de la Ligue des Champions et la suite de la belle histoire. Si Mazzù rejoint Anderlecht, c'est dans les deux clubs bruxellois que tout sera à refaire.