🎥 Quand Mancini (AS Roma) frappe deux coéquipiers en pleine célébration

L'AS Roma a remporté la Conference League hier soir face à Feyenoord.

Alors que les Romains célébraient leur victoire en finale de Conference League sur la pelouse de l'Air Albania Stadium de Tirana, on a pu voir à deux reprises Gianluca Mancini frapper... des coéquipiers.

L'auteur de l'assist sur l'unique but de la rencontre s'en est d'abord pris à Bryan Cristante dès le coup de sifflet final, et s'en est pris plus tard à Felix Afena-Gyan.

Afena-Gyan a révélé qu'il n'y avait "rien de sérieux" entre lui et le défenseur italien : "On s'amuse et on se bat ensemble, en même temps. C'est comme ça qu'il est. Il n'y a pas de problème."