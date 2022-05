"Kylian est Français et n'a pas voulu sortir de sa zone de confort"

Le défenseur comprend la décision du Français, mais...

En marge de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, ce samedi, Daniel Carvajal (30 ans, 35 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a été interrogé sur le choix de Kylian Mbappé (23 ans, 46 matchs et 39 buts toutes compétitions cette saison) de prolonger au Paris Saint-Germain plutôt que de rejoindre le Real Madrid. S'il est déçu par l'attaquant français, le latéral droit espagnol s'est montré plutôt compréhensif.

"Kylian est français et de Paris. Ça doit être très difficile de sortir de cette zone de confort, a souligné le Merengue face aux journalistes. Mais j'insiste, il y a des trains qui ne passent qu'une fois et le Real Madrid est au-dessus de n'importe quel joueur."

A l'été 2025, Mbappé aura 26 ans et très certainement une réputation encore plus renforcée. Il n'y a aucune raison que le train merengue ne fasse pas un nouveau détour à Paris d'ici-là...