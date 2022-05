Vincent Kompany en route pour Burnley

Il ne restera pas longtemps sans rien faire. Ces dernières semaines, des clubs comme Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach sont venus aux nouvelles, mais c'est le club anglais de Burnley qui l'a emporté.

Vincent Kompany devrait rejoindre Burnley, selon la presse anglaise qui évoque déjà un accord verbal. La famille de Kompany aimerait retourner en Angleterre et Burnley est à une heure de route de Manchester.

Le fait que Burnley ait été relégué en Championship la semaine dernière n'empêche pas Kompany d'être présent à Turf Moore. Le club a travaillé pendant dix ans avec le manager Sean Dyche qui optait pour un jeu british avec une solide défense, de longs ballons et un jeu basé sur la contre-attaque. Aujourd'hui, le propriétaire Alen Pace veut prendre une nouvelle direction et donner un nouvel élan son club. Pas moins de neuf joueurs sont en fin de contrat, ce qui permet de construire une équipe entièrement nouvelle. Burnley doit restructurer ses finances et les possibilités ne seront pas infinies, mais il y aura beaucoup plus de budget qu'à Anderlecht. Kompany serait maintenant en train de négocier le recrutement pour la saison prochaine.

Selon certaines rumeurs, il souhaiterait emmener avec lui des membres de son staff d'Anderlecht et peut-être même un joueur, mais cela n'a pas encore été précisé.