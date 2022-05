Eden Hazard en finale de Ligue des Champions : une première inattendue ?

Repris dans le groupe du Real pour ce samedi, Eden Hazard va-t-il jouer sa première finale de Ligue des Champions ?

"Il se sent bien. Il revient d'une blessure, mais il s'en est sorti avec beaucoup d'enthousiasme. Il s'entraîne très bien et peut jouer", déclarait Carlo Ancelotti en conférence de presse plus tôt dans la semaine. Monté au jeu face à Cadix il y a deux semaines, le Diable Rouge avait fait preuve de beaucoup d'engagement, de plusieurs touches de balles bien senties. Un retour sur les terrains, enfin, qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme après les mois de galères que le Brainois avait traversé sur le banc ou à l'infirmerie.

Resté justement sur le petit banc le match d'après, Eden avait presque dans la foulée affirmé qu'il voulait rester au Real et qu'il voulait s'y imposer, montrer ce qu'il savait faire après 3 saisons très compliquées. A-t-il fait le bon choix ? On le verra bien assez tôt. Il semble en tout cas déterminé à reprendre sa carrière en main, et une montée au jeu ce samedi lui permettrait de se remettre en évidence, et qui sait de soulever la coupe aux grandes oreilles au terme d'un scénario totalement dingue auquel le Real nous a tellement habitué cette saison.

Il pourrait, en tout cas, ajouter une ligne très prestigieuse à son palmarès, et aider son club à remporter pour la 14e fois la Ligue des Champions. Pas d'emballement cependant, on connait la tendance qu'Ancelotti a de surprendre par ses changements, pour sécuriser un résultat ou pour faire basculer une situation. Bien évidemment, une apparition du capitaine des Diables reste soumise à son rythme de matchs et les automatismes qu'il a développé avec ses coéquipiers. Au moins, si Ancelotti le laisse sur le banc, il ne pourra pas dire que c'était pour ne pas précipiter les choses, puisqu'il a affirmé que son joueur était fit et que c'est le dernier match de la saison.

Une opportunité qui arrive donc à un moment très particulier, alors qu'il a traversé la saison comme un fantôme et qu'il n'a pu goûter à la joie d'un but qu'à une seule occasion. L'on sait qu'entre l'enfer et le paradis, il n'y a qu'un pas. Eden va, peut-être, le franchir au Parc des Princes.

Il est bien sûr trop tôt pour crier sur tous les toits qu'Eden est de retour, encore moins dans sa forme "prime". Il a besoin, justement, de temps de jeu, de retrouver des sensations. En espérant qu'il prendra exemple sur Gareth Bale, qui avait décidé du match presque à lui tout seul lors de la dernière finale jouée face à Liverpool. Ce qui est sûr, c'est que l'on veut tous voir Eden revenir dans le coup, montrer à nouveau le joueur fantastique qu'il sait être, que ce soit ce samedi ou avec les Diables début juin. Ne dit-on pas que tout vient à point à qui sait attendre ?