Le successeur de Felice Mazzù à l'Union serait déjà connu

D'un côté de Bruxelles à un autre, Felice Mazzù est fortement pressenti pour rejoindre le Lotto Park cet été. Du côté de l'Union, son successeur serait déjà tout trouvé.

C'est la saga qui anime notre championnat de Belgique depuis une semaine désormais. Vincent Kompany, à la surprise générale, a quitté le Sporting d'Anderlecht et devrait rejoindre Burnley. Dans le rang des Mauves, on s'est donc dirigé vers Felice Mazzù pour le remplacer et un accord semble proche. L'ancien entraîneur de Charleroi et de Genk, qui vient de réaliser une saison idyllique avec les Unionistes, devrait selon la RTBF être officialisé ce dimanche. D'après Pascal Scimé, l'Union aurait anticipé ce départ et fait une proposition à Karel Geraerts, l'actuel adjoint de l'entraîneur de l'année. Arrivé à l'Union en 2019, soit un an avant Felice Mazzù, Karel Geraerts pourrait donc connaître une première expérience en tant qu'entraîneur principal. Une expérience européenne, qui plus est.