Mazzu à Anderlecht : ce serait d'ores et déjà fait !

Le coach de l'Union devrait très bientôt prendre la place de Kompany sur le banc d'Anderlecht.

Selon les médias francophones et spécialement Le Soir, Felice Mazzu va bel et bien être officialisé au Sporting d'Anderlecht. Un accord aurait été trouvé sur un contrat à durée indéterminée. Le coach de l'Union Saint-Gilloise aurait même déjà donné son accord ce samedi. Tout devrait être signé et entériné ce dimanche ou lundi.

Mazzu aurait refusé les avances de Lille et aurait la permission d'emmener avec lui une partie de son staff. Ainsi, Karel Geraerts sera le nouveau T1 du vice-champion de Belgique.

L'Union aurait vite compris que Mazzu voulait relever un nouveau défi avec un club du top, et n'aurait pas plus insisté. Bien entendu, le salaire du coach va être revu à la hausse.