🎥 Mohamed Salah remporte le prix du but de la saison en Premier League

Auteur d'un superbe rush solitaire contre Manchester City en octobre dernier (2-2), Mohamed Salah (29 ans) a été récompensé par la Premier League en remportant le prix du but de la saison en Premier League.

L'Égyptien devance Miguel Almiron, Danny Ings, Mateo Kovacic, Alexandre Lacazette, Rodri, Cristiano Ronaldo, Heung-min Son, Andros Townsend ou encore Wilfried Zaha pour décrocher la distinction.

This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best! ✹



His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season 👏#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj