Le dénouement est proche: Lewandowski va s'exprimer

L'attaquant polonais, qui va affronter les Diables Rouges dans quelques semaines, va s'exprimer à propos de son avenir.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski (33 ans, 46 matchs et 50 buts toutes compétitions cette saison) souhaite quitter le Bayern Munich cet été. L'attaquant polonais affirme que sa situation va bientôt se décanter.

"Le moment viendra de donner des informations. Bientôt, il me sera possible d'en dire plus", a expliqué le buteur bavarois pour Sky Germany. Pour rappel, le FC Barcelone est le favori pour récupérer le meilleur buteur européen de la saison.