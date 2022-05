Axel Witsel ne pense pas à raccrocher : "J'espère être là jusqu'en 2024 avec les Diables"

Axel Witsel et les autres cadres sont de retour en sélection après la parenthèse du mois de mars. Les joueurs ayant dépassé les 50 caps avaient été laissés de côté. Vétéran de la sélection, le milieu de terrain ne compte pas arrêter de sitôt pour autant.

La saison a été longue pour tout le monde, et ces 4 rencontres de Ligue des Nations arrivent un peu comme un cheveu dans la soupe. Kevin De Bruyne ne s'en est pas caché : ces matchs, à ces yeux, sont "des matchs amicaux" sans intérêt et il aurait préféré se reposer au terme d'une saison très chargée. Axel Witsel, lui, garde le sourire. "J'ai entendu ce que Kevin a dit, oui. C'est vrai qu'on joue beaucoup de matchs et que là, 4 matchs de plus, c'est beaucoup", reconnaît-il. Mais le désormais ex-joueur du Borussia Dortmund (son contrat n'a pas été renouvelé) a moins joué que d'autres, et se réjouit donc de retrouver la sélection.

"On est tous très contents de se retrouver. D'autant que pour plusieurs d'entre nous, nous n'étions pas là en mars, donc ça fait plaisir", affirme Witsel. "On est heureux de revoir tout le monde et une fois que les entraînements commencent, tout le monde y va à fond. Il y a des matchs à jouer. Je pense qu'il y aura 40.000 personnes au stade vendredi, c'est motivant".

L'équipe nationale, Axel Witsel y prend donc toujours autant de plaisir. En quête d'un club, il compte d'ailleurs bien rester au haut niveau pour continuer à prester chez les Diables. "Mon objectif, c'est de jouer encore trois ans au plus haut niveau. Thibaut a parlé de l'Euro 2024 comme date butoir avec les Diables et c'est aussi mon but", révèle le médian. "Pourquoi pas ? Je n'aurai que 35 ans. Tout peut arriver car nous n'avons plus 20 ans, mais c'est dans un coin de ma tête".

L'ancien du Standard ne voit même pas beaucoup de cadres arrêter après le Qatar. "Nous en parlons peu mais franchement, je ne vois pas un Jan (Vertonghen) quitter la sélection après le Mondial, par exemple. Il jouera ici jusqu'à ses 40 ans (rires). Nous verrons année après année, mais ce n'est pas dans les têtes".