Officiel : Isco annonce son départ du Real Madrid

Le milieu offensif de 30 ans quitte le Real par la petite porte.

Véritable sensation à Malaga, Isco est arrivé avec de nombreuses attentes sur ses épaules au Real en 2013, qui a dépensé 30 millions d'euros.

9 ans plus tard, la collaboration s'achève, et on ne pourra pas dire qu'Isco sera parvenu à inscrire durablement son nom dans l'histoire des Madrilènes. Une impression laissée sans doute par ces dernières années où son temps de jeu a considérablement baissé. Il aura tout de même disputé 353 matchs avec les Merengues, inscrit 53 buts et délivré 56 assists.

L'Espagnol a officialisé son départ en tant que joueur libre cet été. "9 ans plus tard, mon séjour dans le club qui m'a permis de réaliser tous les rêves que j'avais quand j'étais enfant est terminé. Outre le fait d'avoir réalisé mes rêves, d'avoir gagné plus de titres que je n'aurais jamais pu l'imaginer, d'avoir joué avec les plus grands joueurs, d'avoir rencontré des gens incroyables, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie et j'en suis fier."

Il s'est même permis une petite pique envers Kylian Mbappé, qui a récemment repoussé les offres madrilènes et prolongé au PSG : "Mais le Real Madrid a frappé à ma porte et vous ne pouvez et ne devez pas dire non au Real Madrid, même s'il y a toujours des exceptions", a-t-il ajouté d'un émoticône de tortue, faisant référence à la ressemblance du Français à l'une des "Tortues Ninja".