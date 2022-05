Le nouveau format sera-t-il adopté ?

Le nouveau format de la compétition fera l'objet d'un vote jeudi. Cela signifie que d'ici 2025, on passera progressivement à 14 clubs en D1A et à 18 en D1B. Mais est-ce que ça va le faire ? Les partisans et les opposants pensent tous deux avoir suffisamment de voix.

Les clubs du G5 sont favorables au nouveau format. Ils ont besoin de 67 % des voix pour l'adopter et pensent atteindre ce seuil. Mais les opposants pensent aussi qu'ils arriveront à l'arrêter, selon Het Laatste Nieuws. Hier soir, ce dernier groupe se réunissait encore pour que tout le monde aille dans le même sens, mais un certain nombre de clubs hésitent encore. Les prochains jours, il y aura beaucoup de lobbying, ce qui n'est pas inhabituel en Pro League.