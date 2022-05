Le Wydad Casablanca de Jaadi et Mbenza remporte la Ligue des champions africaine

Dans un stade Mohamed V de Casablanca comble, le Wydad Casablanca a pris le meilleur sur les Égyptiens d'Al Ahly (2-0) lors de la finale de la Ligue des champions de la CAF.

Le Wydad Casablanca de Reda Jaadi (ex-Standard et Antwerp) et Guy Mbenza (prêté par l'Antwerp) tous les deux titulaires, s'est imposé grâce à Zouheir El Moutaraji, auteur d'un doublé. L'ailier gauche de 26 ans a d'abord surpris rapidement Al Ahly avec une frappe puissante à distance dans la lucarne de Mohamed El Shenawy (1-0, 15e), alors que Guy Mbenza avait vu son tir heurter la barre transversale quatre minutes plus tôt (11e). Juste après le retour des vestiaires, il fera le break et sceller le sort de cette finale de la C1 africaine.

Les troupes de Walid Regragui remportent ainsi la compétition pour la troisième fois de l'histoire du club (après 1992 et 2017). Demi-finaliste l'an dernier (élimination face à Kaizer Chiefs), le Wydad est encore en course pour réaliser un superbe triplé championnat (4 points d'avance en Botola sur le Raja)-Coupe (quart de finale contre le Raja)-Ligue des champions.