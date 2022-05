Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Mitchy Ntelo veut faire ses preuves au Standard de Liège

Prêté l'été dernier au MVV Maastricht, l'attaquant revient chez les Rouches avec une année d'expérience dans son escarcelle.

Mitchy Ntelo a été l'auteur d'une bonne saison à Maastricht où il a planté dix buts et distillé trois assists. L'attaquant âgé de 21 ans, qui possède encore un an de contrat assorti d'une option pour une saison supplémentaire, souhaite effectuer la préparation estivale avec le Standard de Liège et ainsi avoir la chance de faire ses preuves avec l'équipe première. Après une saison en deuxième division néerlandaise avec le MVV, le joueur et son entourage estiment qu'il est prêt pour la D1A.

Il n'est pas question non plus d'un départ malgré l'intérêt de clubs néerlandais, du Beerschot et de Deinze. Le belgo-congolais veut rester en bord de Meuse pour démontrer toutes ses qualités, et non pas partir sans avoir la chance de défendre les couleurs de son club.