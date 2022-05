Officiel : Un renfort expérimenté du côté du Patro Eisden

Après avoir manqué les playoffs cette saison en Nationale 1, les Limbourgeois agitent le marché des transferts. Plus tôt, Sam Valcke avait été arraché à Dender, mardi le Patro Eisden a annoncé une nouvelle acquisition.

Après sept saisons et plus de 200 matchs en D1B avec Roulers, l'Union et Lommel, Kevin Kis (31 ans) rejoint la Nationale 1. L'arrière gauche quitte gratuitement Lommel, où il était titulaire la saison dernière. Il apportera sa grande expérience au Patro Eisden qui jouera la montée la saison prochaine.