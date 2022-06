Dani Carvajal revient sur les incidents du Stade de France : "C'était un grand désordre"

Samedi, la finale de la Ligue des Champions, remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0), a été ternie en raison de grosses défaillances dans l'organisation de cette rencontre au Stade de France.

Le back droit du Real Madrid Dani Carvajal (30 ans, 11 matchs en LdC cette saison) a expliqué que sa famille avait été impactée par les incidents aux abords du Stade de France.

"C'était un grand désordre. Ma famille et les personnes les plus proches de moi, mes parents, ma femme et mon fils, ont dû être laissées aux portes du stade parce qu'ils ne pouvaient pas garantir leur sécurité lorsqu'ils entraient dans le stade. A l'intérieur, ils nous ont dit que le retard était dû à des raisons de sécurité. On découvrait tout. C'est une honte que la finale ait été ternie. Ils devraient prendre note pour tout améliorer parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Ce qui aurait dû être un jour de rêve, il y a des gens qui n'ont pas pu en profiter", a déploré l'Espagnol en conférence de presse.