Le duo Englebert-Deflandre à la tête du RFC Liège pour trois ans : "Nous avions envie de continuer"

Le matricule 4 a décidé de faire confiance au binôme Englebert-Deflandre qui est parvenu à terminer en tête de la phase classique en Nationale 1 avant de voir Dender remporter le Tour final.

Les dirigeants liégeois s'étaient réunis ce lundi pour se mettre au travail et déjà préparer le prochain exercice. Le RFC Liège a décidé de confirmer dans ses fonctions le duo Englebert-Deflandre à la tête de l'équipe première en le prolongeant de trois ans.

"C'était dans la continuité du travail fourni et nous avions envie de continuer. Donc ce fut facile de s'entendre", nous confie Gaëtan Englebert qui n'a pas été perturbé de passer de directeur sportif à entraîneur principal. "Je reste un acteur de terrain, et ce stress et cette adrénaline des matchs me manquaient. Ce que nous avons réalisé m'a plu. Vers un rôle de manager à l'anglaise en combinant le poste de directeur sportif et T1 ? Oui, mais il manque le nouveau directeur général qui devrait arriver bientôt. Le plus important, c'est la bonne collaboration entre toutes les personnes du club", souligne l'ancien milieu de terrain.

La saison prochaine, le matricule aura le même objedctif, à savoir la montée en D1B. "Lors du prochain exercice, il y aura cinq équipes en plus, mais trois montants directs. Il faudra en faire partie puis il n'y aura plus de Tour final. Jouer 38 matchs, c'est déjà pas mal en Nationale 1. Il faudra être physiquement fort pour tenir le coup", précise le coach des Sang et Marine.

Le RFC Liège s'active déjà en coulisses pour la saison à venir. "Nous voulons conserver le groupe, même si nous nous attendons peut-être à deux voire trois départs. Nous allons également transférer quelques joueurs pour apporter de la qualité à l'effectif", a conclu Englebert.

La reprise reprendra le 16 juin avec quelques séries de tests jusque le 25 juin avant une dizaine de jours de vacances. Le Liégeois reprendront alors début juillet avant le nouvel exercice qui débuterait mi-août.