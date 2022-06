Will Still avec les U23 du Standard, le reste du staff serait connu

L'ancien adjoint de Elsner devrait prendre les U23 en charge.

Ce n'est pas encore officiel, mais cela commence à prendre forme. Comme l'annonce Sud Presse, Will Still devrait bel et bien accepter le poste de T1 des U23 du Standard. Il serait accompagné de Kevin Caprasse (T2), Arnaud Fransquet (entraîneur des gardiens et venant du RFC Seraing).

Yves Depluvrez serait le préparateur phyisique. Pour les U18, ce sera Jonathan Negrin, l'ancien coach de Raeren-Eynatten qui sera aux commandes.

En attendant le T1 de l'équipe première et le staff dans son ensemble, voilà des premiers éléments de réponse pour le futur du Standard.