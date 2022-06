Du mouvement dans le staff du STVV

Nouveau visage dans le staff trudonnaire en marge de la saison prochaine.

Saint-Trond vient d'officialiser deux départs au sein du staff de l'équipe première : Dennis Schmitt (adjoint) et Jurgen De Braekeleer (entraîneur des gardiens) ne seront plus là la saison prochaine. Ancien assistant à Mouscron, Schmitt rejoint le club allemand de Paderborn, au sein duquel il s'est engagé en tant qu'entraîneur principal des U19. Concernant De Braekeleer, "combiner entre l'équipe nationale U19 et l'équipe première du STVV est devenu de plus en plus difficile", a communiqué le club.