La presse espagnole positive avec Eden Hazard : "Il est sur la bonne voie"

Eden Hazard a disputé une mi-temps face aux Pays-Bas vendredi avant de recevoir un petit peu plus d'une heure de jeu face à la Pologne, hier soir.

Cela fait du bien à voir : Eden Hazard montre des signes encourageants. Des déviations dont il a le secret, des touches de balle très intéressantes et une belle implication, le chouchou des supporters retrouve petit à petit son vrai visage, le visage que l'on aime tant. Fortement critiqué dans la presse espagnole depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard reçoit ce matin les compliments d'AS, le quotidien sportif édité à Madrid. "Il a toujours su se retrouver libre au milieu de terrain. Il a été impliqué dans chaque attaque et sa connexion avec Kevin De Bruyne rappelle ce que l'on a pu voir il y a plusieurs années. Même si le meilleur visage d'Eden Hazard ne remonte pas à il y a si longtemps, on a l'impression que cela fait une éternité que l'on n'a plus vu cela."

Il l'a mentionné à plusieurs reprises, l'ancienne star de Chelsea et de la Premier League veut revenir à son meilleur niveau et se montre confiant pour la saison prochaine. "Pour lui, les matches avec l'équipe nationale sont une sorte de réexamen. S'il veut recevoir une autre chance au Real Madrid, il doit les réussir comme il a su le faire hier. Il a reçu une ovation lorsqu'il a été remplacé. La dernière remontait à il y a longtemps" conclut le quotidien sportif madrilène.