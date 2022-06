Chelsea libère quatre joueurs dont Musonda !

Charly Musonda Jr était arrivé à Chelsea en 2015, le voilà désormais libre comme l'air. Avec pas mal de blessures et des prêts au Betis, au Celtic ou encore à Vitesse, son passage à Chelsea n'aura pas été une franche réussite.

De quoi sera fait son avenir? Une opportunité en Belgique? Réponse dans les prochaines semaines.

Les autres joueurs libérés par Chelsea sont Christensen, Drinkwater et Clarke-Salter

