Reprise des entraînements à Courtrai : "Il faudra être là tout de suite"

Les Kerels préparent leur saison 2022-2023.

Avec, comme prévu, 4 nouvelles têtes (Vandenberghe, Challouk, De Neve et Tabidze), le KV Courtrai a repris les entraînements ce dimanche. Ilic, Mehssatou, Kadri, Selemani, Luqman, Henen et Badamosi étaient absents à cause d'obligations internationales. Vandendriessche et Osabutey sont toujours absents et travaillent à leur retour.

Le KV verra également Reynolds, Palaversa, Torp, Moreno et Alioui retourner dans leur club, alors que les contrats de Sainsbury, Rougeaux, Jonckheere et Bendianishvili ont expiré et n'ont pas été renouvelés.

Interrogé par Het Laatste Nieuws en marge de cette nouvelle saison, le coach Karim Belhocine s'est montré optimiste. "Il va falloir être là tout de suite. Tout le monde sait que ce sera une saison spéciale car normalement il y aura trois relégués. Il y aura beaucoup de transferts à venir, mais je suis satisfait des signatures que nous avons déjà pu obtenir. Ils ont une bonne mentalité et veulent toujours mouiller leur maillot. Nous avons besoin de tels joueurs."