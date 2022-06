📷 Eupen a repris le chemin des entraînements sous la direction de Bernd Storck

En ce d√©but de semaine, Eupen retrouvait le chemin des entra√ģnements. Le visage des Pandas a bien chang√© par rapport √† la saison derni√®re avec 16 d√©parts, un nouveau staff et 4 nouvelles recrues.

Eupen a changé de visage lors de cette reprise estivale. Les Pandas n'étaient que dix-neuf au Kehrweg pour la reprise des entraînements dirigée par le nouveau coach Bernd Storck et son T2 Matyas Czuczi. Au programme, une séance physique avec des ateliers suivi de plusieurs exercices de passes.

Parmi les 19 joueurs présents, on retouvait Tom Roufosse, Julien Renner, James Jeggo, Stef Peeters, Ignace N'Dri, Sibiry Keita, Jérôme Déom, Gary Magnée, Dario Oger, Amadou Keita, Isaac Nuhu, Boris Lambert, Lorenzo Offerman et Romain Turco. Sans oublier les 4 nouvelles recrues eupenoises Jan Gorenc, Rune Paeshuyse, Isaac Christie-Davies et Regan Charles-Cook ainsi que le portier Lennard Moser, à l'essai.

Des joueurs manquaient à l'appel, à savoir ceux qui sont repris avec leur sélection. Il s'agit d'Abdul Nurudeen (Ghana), d'Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire), Tyreek Magee (Jamaïque) et Smail Prevljak (Bosnie-Herzégovine). Toutefois, Agbadou devrait rejoindre très prochainement le Stade de Reims contre un chèque d'environ 6 millions d'euros.

