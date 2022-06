Darwin Nunez est venu à Liverpool "pour gagner des titres, des trophées"

Le nouvel attaquant de Liverpool s'est livré sur le site officiel du club.

Officiellement recruté par Liverpool en provenance du Benfica Lisbonne pour 100 millions d'euros (bonus compris) ce mardi, l'attaquant Darwin Nuñez (22 ans, 28 matchs et 26 buts en Liga Sagres cette saison) a livré sa première réaction sur le site officiel du club anglais.

"Je suis vraiment heureux et ravi d'être ici à Liverpool. C'est un club énorme. C'est un plaisir d'être ici à Liverpool et je suis très heureux de faire partie de ce grand club. J'ai joué contre Liverpool et j’ai vu le club en Ligue des Champions, c’est mon style de jeu. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup regardé les matchs, c'est un très grand club et j'espère pouvoir donner tout ce que j'ai pour aider l'équipe. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici à Liverpool - pour gagner des trophées et des titres", a confié l'international uruguayen, logiquement ambitieux.