Perdre du terrain, ou ne pas y rentrer...

Certains Diables n'ont pas profité de cette Ligue des Nations pour se mettre en évidence. D'autres n'en ont même pas eu l'opportunité...

Les places dans l'effectif des Diables sont chères, on le sait. "En-dessous" des valeurs sûres, certains doivent encore patienter pour faire leur trou et reçevoir du temps de jeu, conséquent ou pas.

Arthur Theate

Il faut se faire une raison : il est peut-être encore trop tôt pour que Theate soit titulaire chez les Diables. Aligné pour seulement une rencontre sur 4 - et sans être mauvais, le défenseur de Bologne ne semble pas obtenir les faveurs de Martinez, que ce soit à gauche ou en défense centrale. Boyata, qui s'est bien rattrapé après son match très compliqué contre les Pays-Bas, semble au-dessus de lui dans la hiérarchie. Patience...

Hans Vanaken

Alors qu'il avait marqué lors des deux amicaux du mois de mars, le milieu du Club de Bruges n'a pas surnagé face aux Pays-Bas, avant de seulement ressurgir en seconde mi-temps contre la Pologne. S'il y a fort à parier qu'il sera du voyage au Qatar - il s'agit encore de voir de quoi sera fait son avenir, on espère pour lui que son temps de jeu sera plus important.

© photonews

Charles De Ketelaere

Est-ce qu'on en espérait plus de CDK ? Difficile à dire, tant on ne va pas soutenir que le garçon devait être aligné d'entrée ou jouer chaque rencontre au vu de son âge et de l'effectif fourni dont dispose Martinez. Il n'empêche que cela doit être assez frustrant pour lui, après une saison pleine à Bruges et plein de perspectives d'avenir, de ne pas encore pouvoir progresser chez les Diables.

Alexis Saelemaekers

Lui aussi, ça lui aurait fait du bien de grappiller des minutes en ce mois de juin. Il a beau être champion d'Italie, il ne faut pas se fier aux apparences : Alexis est un peu dans le creux en ce moment. N'ayant pas reçu une seule minute de jeu sur ce quatuor, l'ailier n'a pas eu l'occasion de se racheter après avoir été pointé du doigt lors des amicaux de mars.

Amadou Onana

Après une saison réussie à Lille, le jeune milieu de terrain était déjà en soi gagnant lorsque Martinez l'a appelé pour ces matchs. Remplaçant de Vanaken à la mi-temps du match contre les Pays-Bas, le joueur de 20 ans a fait ses débuts dans des circonstances difficiles avant de ne plus réapparaître par après et d'être envoyé prématurément en vacances. Il fait assurément partie de l'avenir, et il faudra un peu attendre avant qu'il fasse partie intégrante de l'effectif des Diables.

Adnan Januzaj

Lui, par contre, est bien moins jeune et devrait peut-être se faire du souci. Après une saison passée sur courant alternatif à la Real Sociedad, Januzaj a joué 0 heures 0 minutes dans ces matchs de juin. Même si on sait qu'il est habitué à ne pas beaucoup jouer avec les Diables, le signal envoyé par Martinez risque d'être assez clair...

Wout Faes

Pour lui aussi, on espérait peut-être un peu plus de temps de jeu. Il n'est au final rentré au jeu que dans les dernières minutes lors de l'aller contre la Pologne, alors qu'il n'avait pas eu une seule minute lors des amicaux de mars.

© photonews

Pas facile de contenter tout le monde, n'est-ce pas Monsieur Martinez ?