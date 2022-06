"Quand le Beerschot perd, c'est très calme pendant un moment dans le bureau du Prince Abdullah"

En février 2018, la société d'investissement United World s'est installée au Kiel. Plus de quatre ans plus tard, Abdullah Alghamdi, PDG de United World, s'est exprimé pour la première fois devant la presse belge. Nous étions présents à Parme où un partenariat avec Errea a été présenté.

Le prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz, par l'intermédiaire de United World, détient 75 % des actions du Beerschot. Depuis sa prise de pouvoir en février 2018, le prince saoudien est rarement présent au Kiel. Une question brûle les lèvres des supporters : dans quelle mesure le Prince Abdullah est-il lié aux Rats ?

Nous avons posé cette question à Abdullah Alghamdi, qui, en tant que PDG de United World, est en contact étroit avec le prince. "Il s'est rendu une fois en 2019 lors du match et d'une séance d'entraînement. Nous avions l'intention de venir en mars 2020 pour assister à la finale de la promotion contre OHL, mais le Covid-19 nous a mis des bâtons dans les roues à ce moment-là. Il est vrai que le Prince ne s'est pas rendu au stade depuis lors, bien que les déplacements aient été impossibles pendant longtemps en raison de la pandémie. Nous espérons pouvoir retourner au Beerschot bientôt", a déclaré Alghamdi.

Le PDG de United World a souligné que le Prince Abdullah tient au Beerschot et le suit de près. "Vous devez savoir que le prince est un grand fan de sport. Il aime le football et il aime le Beerschot. Il lui arrive de regarder cinq ou six matchs par jour. Le Beerschot, la Premier League, la NFL, le basket-ball : il les regarde simultanément sur six écrans dans son bureau. Il est obsédé par le sport. Se sent-il impliqué lors des matchs du Beerschot ? Oui, le Prince se sent impliqué dans le club. Il s'en sent responsable et c'est son affaire. Quand nous perdons, c'est très calme dans son bureau pendant un moment. Il ne fait aucun doute qu'il est engagé !", a souligné le PDG de United World.