Un quatuor pour accueillir le Mondial 2030 ?

Le Mondial aura lieu au Qatar en 2022, au Canada-USA-Mexique en 2026, mais où en 2030 ? Pour l'instant, seule la candidature commune de l'Espagne et du Portugal est connue.

Selon les informations du Mundo Deportivo, l’Amérique du Sud va également postuler auprès de la FIFA pour organiser le Mondial dans huit ans. L’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay auraient donc déposé leur dossier commun auprès de l’instance internationale.

Un quatuor pour accueillir le Mondial, il s’agirait d’une première historique et la FIFA pourrait donc se laisser tenter. D’autant plus que des stades mythiques seraient mis à disposition comme ceux de River Plate et Boca Juniors, le Monumental et la Bombonera, ou encore l’Estadio Nacional au Chili et le Centenario en Uruguay.