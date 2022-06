Mbappé se paie Le Graët: "Lui ne considérait pas que c'était du racisme"

Le Graët a sorti une bombe sur Kylian Mbappé, ce dernier lui a répondu sèchement.

Dans les colonnes du JDD, Noël Le Graët a expliqué que l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (23 ans, 57 sélections et 27 buts), a pensé mettre fin à son aventure en équipe de France après son tir au but raté contre la Suisse (3-3, 4-5 tab), lors des 8es de finale de l'Euro, en raison des critiques virulentes à son égard. Une version incomplète pour le principal intéressé, qui n'a pas hésité à reprendre le président de la FFF.

"Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme...", a lâché le buteur tricolore sur Twitter. Un message particulièrement piquant à l'encontre de NLG qui confirme un peu plus les tensions affichées entre Mbappé et la FFF ces derniers mois.