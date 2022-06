Ces joueurs que Felice Mazzù pourrait relancer à Anderlecht

Qui dit nouvel entraîneur, dit nouveau départ. Comme toujours, certains au RSC Anderlecht pourraient repartir d'une feuille blanche et tenter de convaincre Felice Mazzù.

Adrien Trebel

C'est évidemment le nom le plus évident. Au purgatoire depuis des années maintenant, malgré quelques brefs retours au sein de l'équipe A, le plus gros salaire du RSCA est toujours là, a toujours un an de contrat et n'a jamais que 31 ans. Mieux : il reste sur 15 rencontres de championnat en tant que titulaire indiscutable, et presque à chaque fois pendant 90 minutes sur le terrain. Trebel revient à Anderlecht plus fit qu'il a pu l'être depuis bien longtemps et en ayant enfin pu enchaîner les rencontres.

Felice Mazzù pourrait perdre son "aboyeur" Josh Cullen au milieu de terrain, et si on s'attend à du renfort à ce poste, l'une des solutions pourrait bien s'appeler Adrien Trebel. Seul problème : si la direction veut vendre le Français et tenter de faire un peu mieux passer la pilule de son contrat en or massif, c'est cet été. Sinon, Trebel partira libre dans un an. Mais tout semble en place pour que l'ancien capitaine reçoive une énième chance, et une vraie, cette fois.

Anouar Aït El-Hadj

Très vite présenté, à ses débuts, comme le nouveau petit prince du Parc, Anouar Aït El-Hadj a déchanté la saison passée. Après quelques titularisations consécutives en septembre et octobre, le talentueux médian a intégré la rotation de l'effectif, devant se contenter d'apparitions sporadiques et, il faut le dire, souvent moyennes. Par moments, il ira même jouer avec l'équipe U21. Sur l'intégralité des Playoffs, Aït El-Hadj disputera une grosse soixantaine de minutes de jeu, pour 4 rentrées. Sa saison 2021-2022 doit être considérée comme un échec mais à 20 ans, il peut rebondir.

© photonews

Sous Felice Mazzù, il pourra se montrer dans un autre système de jeu, peut-être plus adapté à son profil fort hybride entre meneur de jeu et ailier. Il lui faudra cependant travailler dur notamment en phase défensive. Peut-il y parvenir ? On a envie d'y croire, tant les qualités d'Anouar crèvent les yeux.

Benito Raman

On le sait, Felice Mazzù a pu compter sur un duo d'attaquants de haut vol la saison passée à l'Union Saint-Gilloise. Dans le rôle de Dante Vanzeir, difficile de ne pas voir un autre attaquant belge de poche et très rapide : Benito Raman. Alors, peut-on parler de "relancer" pour un joueur ayant l'air de rien disputé 44 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, inscrivant 12 buts au passage ? Certainement. Car Raman avait fini par endosser bien malgré lui le rôle de "supersub", un supersub qui ne marquait même plus dans les derniers mois de la compétition.

© photonews

Le dernier but de Raman date ainsi de mars dernier, et l'ex (?) Diable Rouge n'a pas décroché une seule titularisation en Playoffs. Quelque chose s'était cassé entre lui et Vincent Kompany, et leurs relations n'étaient pas au beau fixe, nous revient-il ainsi. L'arrivée de Mazzù et les départs de Zirkzee et Kouamé rebattent les cartes. Benito Raman voudra devenir le Vanzeir (ou le Undav) de 2022-2023 aux yeux du coach carolo...

Kristoffer Olsson

Sous contrat jusqu'en 2025, Kristoffer Olsson est bien installé au Lotto Park. Anderlecht ne s'en séparerait pas pour une bouchée de pain, et on imagine peu de clubs mettre une grosse somme sur la table pour un joueur qui a vécu une saison très compliquée. Arrivé pour 4,5 millions de Krasnodar, Olsson est un flop, c'est évident et même lui le reconnaît. Mais le milieu de terrain d'Anderlecht aura un autre visage la saison prochaine. On le sait, Mazzù aime faire tourner, même s'il avait son inamovible duo Teuma-Nielsen.

© photonews

Kristoffer Olsson est plutôt un Teuma qu'un Nielsen. Selon son ancien coach U21, que nous avions interrogé, il peut amener beaucoup s'il reçoit des libertés offensives. Malheureusement, Mazzù demandera toujours de la rigueur à ses joueurs. Et il a à sa disposition des joueurs disposant de plus de hargne (Trebel, Cullen s'il reste) et de plus de qualités techniques (Aït El-Hadj, Kana). De mauvais augure pour le Suédois ?

Michel Vlap

Encore un sacré flop, qui revient de Twente après une belle saison. Malheureusement pour lui, Vlap coûte cher, et le club néerlandais n'a pas pu le conserver (pour le moment). Il était donc de retour à l'entraînement, avec le sourire paraît-il. Mais Michel Vlap peut-il obtenir une nouvelle chance à Anderlecht sous Felice Mazzù ? Là encore, il lui faudra sortir le bleu de travail. Mais il faut s'attendre à voir le talentueux meneur de jeu recevoir sa chance en amical et, qui sait, peut-être montrer de belles dispositions.

© photonews

S'il ne convainc pas son nouvel entraîneur, Anderlecht aura encore un bon mois pour trouver une solution, peut-être en Eredivisie. Mais au vu de ses émoluments et de son prix d'achat, la direction ne serait certainement pas contre une belle histoire de rédemption pour Vlap, qui serait alors presque comme un nouveau transfert entrant...