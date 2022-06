Mark van Bommel veut rétablir son honneur à l'Antwerp : "Être viré deux fois n'est pas agréable"

Mark van Bommel en était à son deuxième vrai jour de travail à Anvers mardi. Le Néerlandais de 45 ans a pris le temps de revenir sur ses deux précédentes aventures.

Le PSV et Wolfsburg ont tous deux remercié Mark van Bommel pour ses services. Le Néerlandais a admis qu'il veut aussi restaurer son honneur à l'Antwerp. "En tant que joueur, j'ai toujours eu cela en moi et en tant qu'entraîneur, c'est toujours le cas. Être viré deux fois n'est pas agréable. J'ai mon idée sur la façon dont ça s'est passé. Mais je me suis aussi interrogé : pourquoi cela s'est-il produit ?"

Dans la presse néerlandaise, Mark van Bommel a été catalogué comme un maniaque du contrôle. Quelqu'un qui devait tout savoir et qui se mêlait personnellement de tout. L'ancien international néerlandais n'est pas d'accord avec cette critique. "Un maniaque du contrôle ? Non... Mais quand je pose des questions, je veux juste une réponse avec des arguments clairs. Je veux que tout soit organisé au plus haut niveau, afin que mes joueurs puissent jouer au football dans des conditions optimales. Est-ce que ça fait de moi un maniaque du contrôle ? Je le vois plutôt comme une mentalité de sportif de haut niveau", a déclaré Van Bommel.

Aucune garantie de la part d'Overmars

L'Antwerp a commencé la préparation de la nouvelle saison lundi. Il n'y a pas beaucoup de temps pour s'échauffer pour Van Bommel et ses coéquipiers. Le 21 juillet, le Great Old débutera sa campagne européenne avec le tour préliminaire de la Conference League, après quoi le championnat commence. Avec Anthony Valencia et Vincent Janssen, l'Antwerp a déjà accueilli deux nouveaux venus. Si c'est le cas de Mark van Bommel, les autres acquisitions suivront bientôt. "Je n'ai pas obtenu de garanties, mais je sais que Marc (Overmars, ndlr) et les recruteurs sont occupés à chercher des renforts. Je veux une équipe complète sur le terrain d'entraînement dès que possible, car la préparation est très courte pour faire passer mes idées. Il est normal que quelques autres jeunes partent et nous rejoignent dans les semaines à venir. C'est à nous d'y faire face du mieux que nous pouvons. Nous devons obtenir l'adhésion des joueurs, car nous devons être présents dans quatre semaines."

Le tout nouvel entraîneur a indiqué que l'Antwerp est à la recherche de footballeurs jeunes et talentueux. Curieusement, ce sont surtout les joueurs expérimentés - pensez à Toby Alderweireld et Dries Mertens - qui sont recherchés à Deurne Noord. "La barre est haute. Certains des gars que nous avons suivis ont eu une période internationale brillante. Cela signifie que les grandes équipes viennent se mêler aux débats, ce qui rend la situation difficile pour nous. Mais en dehors de ces jeunes, il faut aussi des forces expérimentées. Les jeunes gars sont inconstants. C'est en partie grâce à l'aide des vétérans que nous pouvons lentement commencer à voir une performance régulière. Ce n'est pas qu'Anvers recherche nécessairement de grands noms, mais les gars doivent simplement s'intégrer", a conclu Mark van Bommel.