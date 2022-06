Sven Botman va quitter Lille, direction la Premier League

Il rejoint une équipe ambitieuse.

Lille a bel et bien réussi à saler l'addition. D'accord depuis plusieurs semaines avec Newcastle pour le transfert de Sven Botman (22 ans, 25 matchs et 3 buts en L1 cette saison) à hauteur de 35 millions d'euros, la direction lilloise a ensuite réclamé un petit surplus aux Magpies. Et elle l'a obtenu puisque, selon les informations du très fiable Fabrizio Romano ce vendredi soir, le défenseur central va s'engager avec la formation de Premier League pour 40 millions d'euros, bonus compris !

Selon notre confrère, qui collabore notamment avec Sky Sport Italia ou encore The Guardian, les deux clubs sont actuellement en train de signer les derniers documents pour boucler le transfert. La visite médicale a quant à elle d'ores et déjà été faite. Lille s'apprête donc à perdre un élément de grande qualité, mais le club nordiste se consolera avec une belle plus-value : Botman a rejoint les Dogues en 2020, pour seulement 8 millions d'euros.