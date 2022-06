Le RFC Seraing prolonge Francesco D'Onofrio

Le back droit était en fin de contrat chez les Métallos.

Après avoir évolué une première fois à Seraing entre 2014 et 2016, Francesco D’Onofrio a fait son retour au Pairay en 2020 en provenance du Lierse Kempenzonen. Toutefois, le back droit est peu utilisé chez les Métallos puisqu'il n'a joué que 6 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière (82 minutes de temps de jeu).

En fin de contrat, il a été prolongé d'un an par le RFC Seraing. Lors du dernier exercice, le joueur âgé de 31 ans disait qu'il aurait aimé jouer plus, mais qu'il avait un rôle plus profond au sein du club. Celui de guider au mieux cette jeune équipe et que cela le tenait très à coeur d'être ce capitaine de l'ombre.