Qui est Simon Adingra, la nouvelle recrue offensive de l'Union ?

L'Union Saint-Gilloise accueille Simon Adingra. A nouveau, un nom qui ne vous dit sûrement rien, mais qui vaut assurément la peine qu'on se penche dessus.

Après Dennis Eckert Ayensa, Simon Adingra est le deuxième élément offensif recruté par l'Union Saint-Gilloise. L'Ivoirien d'1m75 débarque en prêt de Brighton, qui venait de l'acheter au club danois de Nordsjaelland pour 8 millions d'euros. Mais alors, pourquoi Brighton peut bien être allé chercher un joueur qui vient de disputer le barrage pour la relégation en D1 danoise ? On vous explique tout.

Les galaxies Right To Dream et ICM Stellar Sports

Adingra débarque en 2020 au club ghanéen de Right To Dream, une enseigne qui s'occupe d'envoyer ses joueurs les plus prometteurs vers l'Europe. Propriété du géant groupe Mansour - conglomérat multinational, deuxième plus grande entreprise en Egypte en terme de chiffres d'affaires - la Right To Dream Academy travaille en étroite collaboration avec le club danois de Nordsjaelland, "le premier club professionnel du groupe". Sur le site, sont exhibés fièrement les visages des produits les plus à succès : Majeed Waris (Strasbourg, ex-Spartak Moscou, Porto, Lorient, Nantes,...), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais), la star déchue du foot turc Emre Mor... Mais aussi des noms bien connus de notre championnat, tels qu'Alex Runarsson ou Andreas Skov Olsen.

Outre cette fenêtre d'exposition forte de 20 ans sur le marché, Adingra est bien entouré. C'est en effet la géante agence ICM Stellar Sports, comptant pas moins de 804 joueurs dont Jack Grealish, Eduardo Camavinga, Ben Chilwell, Luke Shaw ou Jérémy Doku, qui gère ses intérêts. Mais ce transfert vers Brighton n'est pas qu'une affaire de contacts étroits, loin de là.

La D1 danoise, trop petite pour lui

Pour sa première saison avec l'équipe première de Nordsjaelland, Adingra impressionne. Sélectionné à 21 reprises chez les A, il marque à 6 reprises et distribue 3 assists en Superligaen. 1052 minutes jouées, un but toutes les 176 minutes. Il se démarque contre des équipes majeures du championnat, telles que Midtjylland ou Randers. Mais malgré ses prestations, Nordsjaelland doit jouer le barrage pour la relégation. Positionné parfois ailier droit, parfois ailier gauche, il est décisif lors de la victoire 2-0 face au leader, Viborg. Avec 3 buts et 1 assist d'Adingra, le club termine 3e et se sauve.

A 20 ans, Adingra va connaître sa seconde expérience à l'étranger, avant de franchir l'année d'après un palier supplémentaire.