Un gros contrat pour Toby Alderweireld, fumée blanche cette semaine ?

Le dossier traîne en longueur depuis quelques semaines, mais tout pourrait être réglé cette semaine : Toby Alderweireld devrait signer un beau contrat à l'Antwerp.

Après Vincent Janssen, l'Antwerp de Mark Van Bommel tient son second gros coup du mercato. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Toby Alderweireld (33 ans) va venir renforcer la défense du Matricule 1. Selon le Nieuwsblad, les discussions avec Al-Duhail évoluent positivement. Le club qatarien ne souhaitait pas laisser partir Alderweireld, ayant de grandes ambitions en Champions League asiatique. Mais la différence entre la somme demandée et celle offerte par l'Antwerp se réduit, même si le Great Old ne paiera naturellement pas les 13 millions déboursés par Al-Duhail auprès de Tottenham.

Alderweireld, formé au Beerschot et natif d'Anvers, serait quant à lui très heureux à l'idée d'un retour et en aurait fait une priorité. Un contrat en or l'attendrait au Bosuil, signe des grandes ambitions de l'Antwerp. Le deal pourrait être finalisé cette semaine afin que le Diable Rouge puisse rejoindre le club dès le stage en Autriche.