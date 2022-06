Le PSG envisage-t-il de prêter Neymar?

Le torchon pourrait brûler très vite entre le club et le joueur.

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Neymar (30 ans, 28 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) pourrait se terminer cet été. Malgré un contrat bientôt prolongé automatiquement jusqu’en juin 2027, l’attaquant brésilien ne semble plus faire partie des plans du club de la capitale pour le nouveau projet entamé cet été. De son côté, le joueur aurait été vexé par les récents propos du président Nasser Al-Khelaïfi et ouvrirait désormais la porte à un départ.

Dans ce dossier, la volonté des deux parties ne serait donc plus le nœud du problème. C’est désormais une histoire d’argent. Aujourd’hui, quel club serait prêt à payer le transfert de l’ancien Barcelonais, valorisé à 50 millions d’euros par sa direction, tout en lui offrant un salaire mensuel estimé à plus de 4 M€ ? Les candidats potentiels sont peu nombreux. Ceux qui sont tentés, encore moins.

Face à ce constat, le Paris SG aurait pris une décision forte en ouvrant la porte à un prêt. Selon le très sérieux quotidien espagnol El Pais, le club champion de France a fait savoir au père de Neymar - qui gère les intérêts de son fils - qu’il était disposé à prendre en charge une partie du salaire du joueur pour faciliter l’opération. Le journal précise en revanche que la somme serait versée à la fondation du joueur, l'Instituto Neymar Junior, qui est sponsorisée, entre autres, par Qatar Airways. Suffisant pour convaincre des clubs de sauter le pas ?