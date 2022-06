Un joueur important du Beerschot n'exclut pas un départ : "Personne n'aime jouer en D1B"

Le Beerschot a vu beaucoup de joueurs importants partir ces dernières semaines, mais Jan Van den Bergh (27 ans) est resté à bord. Pourtant, le défenseur n'exclut pas un départ.

Le Beerschot a joué son premier match amical de la saison mercredi. Van den Bergh et ses coéquipiers ont gagné 0-4 sur le terrain de Kontich. "J'ai un très bon pressentiment après les premières séances d'entraînement. Les principes du nouveau coach correspondent bien aux qualités du noyau", a déclaré Jan Van den Bergh à het Gazet Van Antwerpen.

Les Rats ne cachent pas qu'ils veulent retrouver la Jupiler Pro League le plus rapidement possible. Van den Bergh ne se réjouit pas vraiment de la saison prochaine non plus. "Personne n'aime jouer en D1B. Tout le monde veut jouer plus haut, et pour moi, c'est la première division. Aussi longtemps que je jouerai ici, je me donnerai à 100%. Je sais qu'un certain nombre d'équipes de D1A sont intéressées par mes services. Espérons que le Beerschot soit ouvert aux discussions en cas d'offre convenable. Tant qu'il n'y a pas d'accord au niveau du club, je ne peux pas m'en occuper", a déclaré Van den Bergh.

Jan Van den Bergh est passé de Heist au Beerschot en 2016. Après un passage à La Gantoise et à l'OHL, le défenseur est revenu au Kiel en 2020. Van den Bergh a déjà joué 156 matchs officiels sous le maillot des Rats.