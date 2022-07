Officiel: le RWDM lève l'option de Yan Vorogovskiy

Le RWDM continue de former son équipe pour la prochaine saison.

Yan Vorogovskiy s’engage pour deux années (+ une en option) au RWDM. Le club a en effet levé l’option d’achat qui rattachait encore Vorogovskiy à son ancien club du Kairat Almaty. Le back gauche, qui a disputé 12 matchs sous la vareuse molenbeekoise depuis son arrivée au dernier mercato hivernal, avait marqué deux buts et donné un assist la saison dernière.

"L’année dernière a été formidable pour moi et pour l’équipe, même si nous étions déçus à la fin de ne pas avoir accédé à la première division. J’espère que moi et l’équipe ferons de notre mieux pour aller plus haut et amener l’équipe au niveau supérieur auquel elle appartient", a déclaré le joueur sur le site officiel du club.