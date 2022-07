Kompany perd son attaquant, parti pour remplacer Larin au Besiktas

Michy Batshuayi de retour - pour l'instant - à Chelsea et Cyle Larin transféré à Bruges, le Besiktas se retrouvait sans attaquant pour entamer la nouvelle saison.

Le club stambouliote s'est alors tourné vers Wout Weghorst (29 ans). L'attaquant international néerlandais (14 sélections) était ciblé, lui aussi, par le Club de Bruges. Une clause était incluse dans son contrat l'autorisant à partir en cas de relégation de Burnley.

Il est prêté au Besiktas pour une saison. Vincent Kompany devra donc faire sans lui pour sa première année à la tête des Clarets.

We can confirm that Wout Weghorst has completed a season-long loan to Beşiktaş.



The 29-year-old has joined the Turkish Süper Lig side for the season after joining Burnley earlier this year from VfL Wolfsburg.



The Club would like to wish Wout well for his loan spell at Beşiktaş. pic.twitter.com/E6SK1lMPWR